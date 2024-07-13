Аршавин ответил, любят ли игроки сборной России Карпина

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин оценил работу главного тренера команды Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич достаточно хорошо работает, глобально проиграл только один матч, с командой Хорватии.

В целом, атмосфера вокруг сборной хорошая, футболисты его любят. Поэтому не вижу смысла что-то менять», – сказал Аршавин.

Контракт с Карпиным действует до 2028 года.

Россия отстранена от международного футбола.

Дата следующего товарищеского матча не известна.

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