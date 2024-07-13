Стало известно, почему «Динамо» не продлило Шунина

Инсайдер Иван Карпов дал информацию по уходу вратаря Антона Шунина из «Динамо».

«Динамовцы думали оставить Антона еще на год. Решение должны были принять в конце сезона – клуб всегда так поступает, когда речь идет о переподписании возрастных игроков: ранее Смолова продлевали 31 мая, а Паршивлюка – 27 июня.

Однако весной голкипер выглядел неубедительно. Шунин ошибался не меньше Лещука. Но если косяки Игоря заканчивались голами, то Антону везло: или страховали защитники, или соперники не наказывали за привозы.

Пример – матч с «Уралом», когда Шунин неуверенно сыграл на выходе, но Каштанов промазал по воротам. Другая иллюстрация – игра с «Пари НН», где Антон отбил перед собой, но трое нижегородцев не успели на добивание.

Если народ не обращает внимание на такие моменты, ведь к голу они не привели и на результат не повлияли, то тренерский штаб ошибки насторожили. К слову, как и игра вратаря ногами.

Шунин привык пасовать ближнему или выбивать наотмашь, минимизируя риски (и даже так он иногда привозил). Поэтому он один из лучших по коротким и средним передачам в лиге – точность 97%.

Но Личка требует от киперов другого – развития атак за счет передач между линиями. Под такую установку 37-летнему Шунину сложно подстроиться. Оттого «Динамо» подписало Лунева, который хорош на «ленточке» и умеет играть ногами по новым вратарским стандартам.

Мириться с ролью дублера и наставника для молодежи (как Ребров на закате карьеры в «Спартаке») Шунин не был готов, а в основе при Луневе и Лещуке, недавно продлившем контракт до 2028-го, он вряд ли играл бы.

В итоге Шунину предложили стать куратором вратарского направления в академии. Но он решил, что такая роль для него мелковата, и захотел сразу работать в спортивном блоке главной команды.

Шунину в любом случае скоро нужно будет принять тот факт, что годы берут свое, как бы тяжело это ни было. И что новую карьеру – тренера или менеджера – придется выстраивать поступательно.

Пока же максимализм сыграл злую шутку с Антоном. Сейчас он так и не сыграл прощальный матч за «Динамо» и может упустить возможность поработать в клубе (хотя вчера Гафин сказал, что их предложение еще в силе).

При этом Шунин еще рассматривает предложения продолжить карьеру игрока – как в России, так и за рубежом», – написал источник.