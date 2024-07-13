Барко прокомментировал трансфер в «Спартак»

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко высказался о скором трансфере в «Спартак».
«Принять решение было сложно. Много смешанных чувств. Было сложно покинуть такой великий клуб, как «Ривер Плейт». Решение принял с семьей. Хочу насладиться новым важным шагом в карьере.
У меня трехмесячная дочь, что осложняло решение. Однако я очень рад переезду в Россию», – цитирует Барко твиттер Sports Center.
- Вечером в четверг 11 июля Барко вылетел в Москву для прохождения медосмотра
- Изначальное предложение красно-белых по игроку составляло 12 миллионов евро плюс бонусы.
- Барко провел в этом году 28 матчей за «Ривер Плейт», забил 2 гола, отдал 7 передач.
Источник: «Бомбардир»