Барко прокомментировал трансфер в «Спартак»

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко высказался о скором трансфере в «Спартак».

«Принять решение было сложно. Много смешанных чувств. Было сложно покинуть такой великий клуб, как «Ривер Плейт». Решение принял с семьей. Хочу насладиться новым важным шагом в карьере.

У меня трехмесячная дочь, что осложняло решение. Однако я очень рад переезду в Россию», – цитирует Барко твиттер Sports Center.