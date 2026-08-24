Спартаковец Барко пожаловался после победы над «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко дал комментарий по окончании выигранного матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

«Если честно, то сложная была неделя. У меня была травма – я получил удар по ребрам, но успел восстановиться.

Травма Литвинова? Это футбол – здесь может произойти все. Даже такой неприятный удар по ногам – желаю ему поскорее восстановиться», – сказал Барко.