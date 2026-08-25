Бубнов выбрал лучшего игрока матча «Спартак» – «Зенит»: «Видел, что он в конце делал?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не согласился с тем, что Жедсона Фернандеша признали лучшим игроком матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

– Профессиональный футбол современный требует, чтобы все игроки хорошо прессинговали и участвовали в атаке.

Барко делает 91 технико-тактическое действие и играет на 16% брака. Кому лучшего игрока дали, вы не помните?

– Жедсону, по-моему, дали.

– А на самом деле лучший игрок, на мой взгляд, в очередной раз – Барко. Потому что у него самые лучшие показатели.

И ты видел, что он в конце делал? Он просто брал мяч и держал его. И «Зенит» не мог отобрать его.

Он не дал возможности «Зениту» очень сильное давление оказывать, хотя всe равно они оказали в конце.