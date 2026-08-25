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  • Бубнов выбрал лучшего игрока матча «Спартак» – «Зенит»: «Видел, что он в конце делал?»

Бубнов выбрал лучшего игрока матча «Спартак» – «Зенит»: «Видел, что он в конце делал?»

25 августа, 20:59
3

Футбольный эксперт Александр Бубнов не согласился с тем, что Жедсона Фернандеша признали лучшим игроком матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

– Профессиональный футбол современный требует, чтобы все игроки хорошо прессинговали и участвовали в атаке.

Барко делает 91 технико-тактическое действие и играет на 16% брака. Кому лучшего игрока дали, вы не помните?

– Жедсону, по-моему, дали.

– А на самом деле лучший игрок, на мой взгляд, в очередной раз – Барко. Потому что у него самые лучшие показатели.

И ты видел, что он в конце делал? Он просто брал мяч и держал его. И «Зенит» не мог отобрать его.

Он не дал возможности «Зениту» очень сильное давление оказывать, хотя всe равно они оказали в конце.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Барко Эсекьель Бубнов Александр
Комментарии (3)
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ySS
1787681258
Жедсон или Роман, Барко... был очень полен, но не решающе
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САДЫЧОК
1787683145
Барко, конечно Лучший, но Жедсон тоже- это лидеры Спартака. Удивительно, но раньше Корседо этого не видел и менял их обоих в концовке, когда нужно было подержать мяч. Так и с никчемным Умяровым в упор не видит, что тот не может отдать пас в быстрой игре и даже ближнему. Бесполезный игрок на поле!
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zigbert
1787725216
Да тут все игроки сыграли качественно,даже Максименко.
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