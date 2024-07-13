Хлестов поделился секретом, как не толстеть от пива

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов рассказал, с чем нужно совмещать употребление пива.

«Как я отношусь к пиву? Очень даже положительно.

Почему Юрий Жирков не толстеет, если пьет его каждый день? Есть секрет – нужно много бегать. Тогда ты сможешь согнать все калории, которые потребил во время питья пива и поедания закусок к нему. Нужно все делать в меру и следить за здоровьем, тогда и пиво вам не навредит», – сказал Хлестов.