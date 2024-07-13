Ловчев назвал вратаря «Динамо» слабым и позорящим клуб

Бывший динамовец Евгений Ловчев недоволен игрой вратаря команды Игоря Лещука.

Накануне в товарищеском матче со «Спартаком» (1:1, 5:4 по пенальти) Лещук совершил результативную ошибку.

«Это клуб, в котором играли Лев Иванович Яшин, Володя Пильгуй… Много можно называть людей. Но Лещук слабый вратарь.

Команда старается, из‑за штрафной мяч, который берется. Ты лег и все, а он дает добить – что это такое? Пускай слушает меня и не позорит команду», – сказал Ловчев.