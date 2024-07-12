В «Спартаке» оценили стартовый этап работы Станковича

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поделился впечатлениями от первых недель в команде нового тренера Деяна Станковича.

«Слушайте, сейчас будет преждевременно что-то обещать или что-то рассказывать. На данном этапе меня впечатляет настрой Деяна. Он очень активно взялся за работу.

Думаю, что нашим футболистам немножко тяжеловато даже. Поскольку он дает очень серьезные нагрузки.

Но пока никто не жалуется и не ноет. Все работают в его режиме. А даст ли это какой-то в итоге результат в игре, посмотрим», – сказал Малышев.