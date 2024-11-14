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    Станкович проведет встречу с Романцевым

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев встретится с Деяном Станковичем.

    – У вас хорошие отношения со Станковичем. Деян обращался к вам за профессиональными советами?

    – Пока о футболе мы не говорили. Мы собираемся встретиться в ближайшее время. Может быть, как раз о футболе поговорим. Пока мы разговаривали об истории «Спартака», его футбольной карьере. Нас пока вдвоем не оставляют ни журналисты, ни работники клуба. Все впереди, мы обязательно поговорим.

    Что касается советов, то Станкович сам все знает. Сейчас иной футбол: другие скорости, другое отношение. Наверное, если сейчас за два с половиной дня до игры футболистов засунешь на базу на сборы, они поднимут бунт. А у меня молча сидели, готовились. Почему я считаю, что это правильно: тогда дома ни питания хорошего не было, ни отдыха – жена пошлет тебя в магазин в очередь за какой-нибудь мебелью. А сейчас все есть!

    Поэтому футболист, если его закроют на базе, скажет: «Я дома так же отдохну, покушаю, на хорошей кровати посплю, родственники за колбасой в Москву не приедут на полу лежать». А это все было. Так что сейчас немножко другой футбол.

    • Станкович в «Спартаке» с лета.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • Следующий соперник – «Локомотив» (23 ноября).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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