Четыре российских игрока «Урарту» не получили визы для матча Лиги конференций

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал о ситуации с российскими игроками команды перед гостевым матчем 1-го отборочного раунда Лиги конференций с эстонским «Калевом».

«Команда готовилась к матчу 5 недель, мы провели подготовительные матчи и с нетерпением ждем предстоящей игры.

У нас шесть российских футболистов, двое из которых травмированы, четверо не получили визы и не смогли приехать с командой.

В городе приятная погода, здесь нас очень хорошо приняли. На бумаге мы можем быть фаворитами, но игра все покажет», – сказал Гунько.