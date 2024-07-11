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  • Четыре российских игрока «Урарту» не получили визы для матча Лиги конференций

Четыре российских игрока «Урарту» не получили визы для матча Лиги конференций

11 июля 2024, 16:17
4

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал о ситуации с российскими игроками команды перед гостевым матчем 1-го отборочного раунда Лиги конференций с эстонским «Калевом».

«Команда готовилась к матчу 5 недель, мы провели подготовительные матчи и с нетерпением ждем предстоящей игры.

У нас шесть российских футболистов, двое из которых травмированы, четверо не получили визы и не смогли приехать с командой.

В городе приятная погода, здесь нас очень хорошо приняли. На бумаге мы можем быть фаворитами, но игра все покажет», – сказал Гунько.

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Источник: официальный сайт «Урарту»
Лига конференций Урарту Калев Таллин Гунько Дмитрий
Комментарии (4)
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MazaiNN
1720704226
..В городе приятная погода, здесь нас очень хорошо приняли... У нас четверо русских не получили визы и не смогли приехать с командой. А так все зае..ись. Гунько он и есть Гунько лять
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FanatSerj
1720710756
Дисквалифицировать Эстонию как страну не способную принимать международные матчи? А ну да, конечно разогнался, там же своя реальность в самых развитых уголках Европы, парады и почитания дивизий СС, конечно в такую прекрасную страну нельзя русских пускать.
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odessakmv
1720744182
на ответную встречу не дать визы никому, кроме тренера и все дала
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