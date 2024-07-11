Четыре российских игрока «Урарту» не получили визы для матча Лиги конференций

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал о ситуации с российскими игроками команды перед гостевым матчем 1-го отборочного раунда Лиги конференций с эстонским «Калевом».
«Команда готовилась к матчу 5 недель, мы провели подготовительные матчи и с нетерпением ждем предстоящей игры.
У нас шесть российских футболистов, двое из которых травмированы, четверо не получили визы и не смогли приехать с командой.
В городе приятная погода, здесь нас очень хорошо приняли. На бумаге мы можем быть фаворитами, но игра все покажет», – сказал Гунько.
- Игра «Калев» – «Урарту» пройдет сегодня в Таллинне и начнется в 19:30 мск.
- За «Урарту» на Лигу конференций заявлены семь российских футболистов: вратари Александр Мелихов и Александр Мишиев, защитник Александр Пуцко, полузащитник Антон Килин, нападающие Леон Сабуа, Иван Игнатьев, Олег Поляков.
Источник: официальный сайт «Урарту»