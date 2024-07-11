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Игрок «Локомотива»: «Без Дзюбы в команде стало скучнее»

11 июля 2024, 10:20
7

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас констатировал изменение микроклимата в команде после ухода Артема Дзюбы.

– Без Дзюбы стало скучно?

– Безусловно. Как в раздевалке, так и на поле это большой лидер. Поэтому без него скучнее.

И характера его где-то, может быть, не хватает на поле и за его пределами. Но я уже сказал, что время идет и футболисты приходят и уходят. Какими бы звездами они ни были.

– Кто теперь главный шутник в команде после ухода Дзюбы?

– Тики [Наир Тикнизян] как был, так и остался. Они где-то пополам делили с Дзюбой первое место в «Локомотиве» по части юмора.

  • Клуб не продлил контракт с 35-летним нападающим.
  • В составе «Локо» Дзюба провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Карпукас Артем
Комментарии (7)
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MazaiNN
1720683236
Что за времена. Ну что за погоняло? Тики... Гомосеки грёбаные.
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Cleaner
1720683850
Без Дзюбы Локомотив встретит следующий сезон в ПЕРДИВЕ!!!...)))
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Паровозов
1720684767
Артёмка повеселить да, забить пару мячей середняку рпл тоже, но в топовых матчах безполезное отбывание номера.
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rash1959
1720687769
Ну конечно, теперь некому вставить в раздевалке
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VVM1964
1720688484
Ну да - потеряли ГЛАВНОГО КЛОУНА РПЛ !
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zra78
1720696112
Бомбардир, кто у вас придумывает заголовки? В школу его...
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Spartak_forv@
1720698931
У него и за пределами поля талантов хватает
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