Игрок «Локомотива»: «Без Дзюбы в команде стало скучнее»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас констатировал изменение микроклимата в команде после ухода Артема Дзюбы.
– Без Дзюбы стало скучно?
– Безусловно. Как в раздевалке, так и на поле это большой лидер. Поэтому без него скучнее.
И характера его где-то, может быть, не хватает на поле и за его пределами. Но я уже сказал, что время идет и футболисты приходят и уходят. Какими бы звездами они ни были.
– Кто теперь главный шутник в команде после ухода Дзюбы?
– Тики [Наир Тикнизян] как был, так и остался. Они где-то пополам делили с Дзюбой первое место в «Локомотиве» по части юмора.
- Клуб не продлил контракт с 35-летним нападающим.
- В составе «Локо» Дзюба провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
Источник: «Известия»