Игрок «Локомотива»: «Без Дзюбы в команде стало скучнее»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас констатировал изменение микроклимата в команде после ухода Артема Дзюбы.

– Без Дзюбы стало скучно?

– Безусловно. Как в раздевалке, так и на поле это большой лидер. Поэтому без него скучнее.

И характера его где-то, может быть, не хватает на поле и за его пределами. Но я уже сказал, что время идет и футболисты приходят и уходят. Какими бы звездами они ни были.

– Кто теперь главный шутник в команде после ухода Дзюбы?

– Тики [Наир Тикнизян] как был, так и остался. Они где-то пополам делили с Дзюбой первое место в «Локомотиве» по части юмора.