Колумбия сыграет с Аргентиной в финале Кубка Америки-2024.
Тренерский штаб сборной Колумбии включил в состав на Кубок Америки Джона Кордоба и Кевина Кастаньо, представляющих «Краснодар», а также хавбека «Динамо» Хорхе Карраскаля. Все они имеют шансы сыграть в решающем поединке турнира с Аргентиной.
- Центрфорвард Краснодара Джон Кордоба является основным нападающим колумбийской сборной. Он сыграл на турнире 5 встреч, в которых сумел записать на свой счет 2 гола и 1 ассист.
- Хавбек южан Кевин Кастаньо поучаствовал в 2 матчах.
- На счету полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля 2 игры, в них он не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями.
Источник: «Бомбардир»