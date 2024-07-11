Три футболиста РПЛ сыграют с Аргентиной Месси в финале Кубка Америки-2024

Колумбия сыграет с Аргентиной в финале Кубка Америки-2024.

Тренерский штаб сборной Колумбии включил в состав на Кубок Америки Джона Кордоба и Кевина Кастаньо, представляющих «Краснодар», а также хавбека «Динамо» Хорхе Карраскаля. Все они имеют шансы сыграть в решающем поединке турнира с Аргентиной.