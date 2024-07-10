Мусаев назвал аспект, в котором Галицкий вне конкуренции

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о спорах с владельцем клуба Сергеем Галицким.

– Удавалось когда-нибудь переспорить Галицкого или даже не пытались?

– Ты всегда говоришь свою позицию, аргументированно. А если просто зарубиться, я думаю, его никто не переспорит. Невозможно.

– Почему?

– Он просто любит спорить. Я могу не соглашаться с ним по тому или иному вопросу, это нормально, но вступать в полемику не стану. Тут без шансов.