Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о спорах с владельцем клуба Сергеем Галицким.
– Удавалось когда-нибудь переспорить Галицкого или даже не пытались?
– Ты всегда говоришь свою позицию, аргументированно. А если просто зарубиться, я думаю, его никто не переспорит. Невозможно.
– Почему?
– Он просто любит спорить. Я могу не соглашаться с ним по тому или иному вопросу, это нормально, но вступать в полемику не стану. Тут без шансов.
- Врачи спрогнозировали смерть Галицкого в 2024 году.
- Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
- У «Краснодара» 0 титулов в истории.
Источник: «Чемпионат»