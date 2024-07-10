«Это диагноз»: Селюк заявил, что Кононов сошел с ума

Полузащитника «Торпедо» Нене Гбамбле выставили на трансфер спустя несколько недель после прихода игрока в клуб. По ситуации выступил агент футболиста Дмитрий Селюк.

Гбамбле пришел в «Торпедо» в июне из «Ахмата».

«Все произошло после того, как я высказался о том, что считаю неправильным приглашение в «Торпедо» из «Шерифа» Апонсе. Этот нападающий не соответствует задачам клуба на следующий сезон. На мой взгляд, это большая ошибка Кононова! Он же обиделся на правду, как маленький мальчик – подобное присуще некоторым тренерам, таким, как Гончаренко. Я имею право сказать то, что думаю. Если это будет суперзвезда, Кононов, наоборот, может меня ткнуть: видите, Селюк ошибся! А что сделал он? Обратился к руководителям «Торпедо» и попросил убрать Нене, который является светлым пятном в команде: я смотрел их последнюю игру. После моих слов Кононов отказывается с ним работать.

«Торпедо» отдает в «Родину» Рейну, в «Балтику» – Стефановича, теперь хочет избавиться от Нене. О чем это говорит? О том, что Кононов сошел с ума! И это уже диагноз. Помните видеоролик, где болельщики «Спартака» кричат: «Олег Кононов, пошел ты на...»? Мы знаем куда. Я уверен, могу даже поставить на это определенную сумму, что болельщики «Торпедо» подхватят этом флешмоб, и что игры команды будут начинаться с «Олег Кононов, пошел ты на…!»

Чтобы было интереснее следить за этим клоуном, а он реально клоун – один мой товарищ назвал его аферистом с интеллигентным лицом – предлагаю следующее. Вызываю руководителей клуба и болельщиков «Торпедо» на пари. Если Кононов выведет команду в РПЛ, я перечислю в «Торпедо» 20 миллионов рублей. Заявлю официально! Если же Кононов не выведет, то, надеюсь, его выгонят и он больше нигде не найдет себе рабочее место.

Раз уж я ставлю 20 миллионов, то пусть и Кононов из заработанных, по всей вероятности, коррупционных денег сделает ставку в 5 миллионов. Обещаю перевести эту сумму на развитие детско-юношеской школы «Торпедо»! Я за свои слова отвечаю деньгами. Кононов обязан принять вызов, тем более он говорил акционерам, что поднимет команду в РПЛ. Или это просто слова – а амбиций никаких? Теперь, когда у Кононова есть возможность пополнить бюджет клуба, в том числе и ради своего блага, за счет моих средств, пусть докажет, что он – мужчина», – сказал Селюк.

Кононов в «Торпедо» с зимы.

Москвичи 2-й сезон подряд начнут в Первой лиге.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?