«Пари НН» отказался от Дзюбы и Джикии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб отказался от идеи приглашения в команду нападающего Артема Дзюбы и защитника Георгия Джикии. Оба игрока находятся в статусе свободных агентов.

«После завершения сезона мы не исключали, что Дзюба появится в команде, теперь решили отказаться. У Артема своя траектория, у нас своя, мы не вели с ним переговоры, были просто заинтересованы.

Нам нужно было перезагрузить спортивный блок, понять, какая концепция приемлема на следующей отрезок развития клуба. Артем не вписался в эту историю, как и многие другие, выбираем же под свои потребности. Георгия Джикию не рассматриваем.

Задачи не менялись по сравнению с прошлым сезоном – мы хотим быть в десятке. Конечно, мы верим в Сашу Илича, это же сотрудник клуба, если бы я сказал, что не верю, то это было бы странно и аморально.

Трансферы на вход еще планируются, количество не назову, потому что еще идут переговоры сразу с несколькими футболистами как в России, так и за рубежом, надеемся, что трансферы еще будут», – сказал Мелик-Гусейнов.