«Пари НН» отказался от Дзюбы и Джикии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб отказался от идеи приглашения в команду нападающего Артема Дзюбы и защитника Георгия Джикии. Оба игрока находятся в статусе свободных агентов.
«После завершения сезона мы не исключали, что Дзюба появится в команде, теперь решили отказаться. У Артема своя траектория, у нас своя, мы не вели с ним переговоры, были просто заинтересованы.
Нам нужно было перезагрузить спортивный блок, понять, какая концепция приемлема на следующей отрезок развития клуба. Артем не вписался в эту историю, как и многие другие, выбираем же под свои потребности. Георгия Джикию не рассматриваем.
Задачи не менялись по сравнению с прошлым сезоном – мы хотим быть в десятке. Конечно, мы верим в Сашу Илича, это же сотрудник клуба, если бы я сказал, что не верю, то это было бы странно и аморально.
Трансферы на вход еще планируются, количество не назову, потому что еще идут переговоры сразу с несколькими футболистами как в России, так и за рубежом, надеемся, что трансферы еще будут», – сказал Мелик-Гусейнов.
- 35-летний Дзюба провел в прошлом сезоне 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- 30-летний Джикия сыграл в минувшем сезоне в 12 встречах за «Спартак».