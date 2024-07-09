Личка нашел сходство «Зенита» с «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил трансферную политику «Зенита».

«Под свое столетие у «Зенита» большое желание продолжить серию из чемпионств. Они могут себе позволить трансферы за 15-20 миллионов евро. Это нормально. Посмотрите на «ПСЖ» во Франции и на «Манчестер Сити» – они делают такие же трансферы, их трансферная политика чем-то похожа на «Зенит».

Задача «Динамо» – работать, пользоваться каждым моментом, догонять «Зенит». Я не могу подойти к Дмитрию Гафину и сказать: «Дим, купи, пожалуйста, мне центрального защитника за 15 миллионов евро». Он скажет: «Нет». Мы будем работать, чтобы цепляться за каждый шанс и показать лучше результат, чем в прошлом сезоне.

На какой клуб похожа трансферная политика «Динамо»? Не знаю, тяжело сказать. Мы – «Динамо», – сказал Личка.