«Акрон» одержал две крупные победы за день

Дебютант РПЛ «Акрон» провел два контрольных матча в турецком Бурдуре.

Сначала тольяттинцы разгромили юношеский состав «Антальяспора» (4:0), а затем лидера Первой лиги Казахстана «Хан-Тенгри» (5:2).

Контрольные матчи

Акрон (Тольятти) – Антальяспор U-19 (Анталья) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бардыбахин, 1; 2:0 – Грибов, 34; 3:0 – Бокоев, 37; 4:0 – Болдырев, 55.

Акрон (Тольятти) – Хан-Тенгри (Алматы) – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Болдырев, 8; 1:1 – Калыбаев, 12 (с пенальти); 2:1 – Палиенко, 47; 3:1 – Данилин, 49; 3:2 – Агзамбаев, 61; 4:2 – Грибов, 72; 5:2 – Грибов, 76.