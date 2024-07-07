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  • Кузьмичев объяснил, почему «Спартаку» не стоит покупать Пиняева

Кузьмичев объяснил, почему «Спартаку» не стоит покупать Пиняева

7 июля 2024, 16:15
10

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о возможном трансфере Сергея Пиняева в «Спартак».

– Технически переход Пиняева в «Спартак» возможен, так как у него есть опция выкупа. Но мне кажется, Сергей еще не до конца раскрылся в «Локомотиве». Ему рано переходить в «Спартак». Сегодня Пиняев не делает разницу на поле. «Спартаку» нужно качественное усиление, а не футболисты для ротации.

– Пиняев провел неубедительный сезон в «Локомотиве»?

– Он сыграл не ниже своего уровня, но прогресса нет. На фоне Максима Глушенкова Сергей выглядел бледно.

  • 19-летний футболист стоит 8 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне РПЛ Пиняев провел 29 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
  • У игрока осталось 2 года контракта.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Пиняев Сергей
Комментарии (10)
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...короче
1720358770
...почти всё, как обычно в РПЛ. Молодой вспыхивает бенгальским огоньком, сезон-два горит, за счёт физики и желания приобретенного по юношам и молодёжкам, получает контракт и уже считает себя состоявшейся звездой футбола. Финансовое благополучие есть, известность есть и работа над собой прекращается, дальше спад...
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алдан2014
1720360549
19 лет- 8 миллионов долларов? Ну ни ...это кто ж так считает
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Spartak_forv@
1720361815
Раскрученность Пиняева потихоньку рассеялась и уже во второй части прошлого чемпионата стало видно,что он обычный фланговый бегунок без намёка на оригинальность.Был у нас уже Мирзов такой же,голову вниз и погнал все время упирался в угловой флажок или в границы поля
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