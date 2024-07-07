Кузьмичев объяснил, почему «Спартаку» не стоит покупать Пиняева

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о возможном трансфере Сергея Пиняева в «Спартак».

– Технически переход Пиняева в «Спартак» возможен, так как у него есть опция выкупа. Но мне кажется, Сергей еще не до конца раскрылся в «Локомотиве». Ему рано переходить в «Спартак». Сегодня Пиняев не делает разницу на поле. «Спартаку» нужно качественное усиление, а не футболисты для ротации.

– Пиняев провел неубедительный сезон в «Локомотиве»?

– Он сыграл не ниже своего уровня, но прогресса нет. На фоне Максима Глушенкова Сергей выглядел бледно.

19-летний футболист стоит 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне РПЛ Пиняев провел 29 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.

У игрока осталось 2 года контракта.

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