«Пари НН» пополнился сербским нападающим

«Пари НН» подписал двухлетний контракт с сербским нападающим Огненом Ожеговичем. 30-летний форвард будет выступать за нижегородцев под 90-м номером.

В прошлом сезоне Ожегович провел 31 матч за греческую «Кифисию», забил 16 голов и отдал 1 передачу.

В сезоне-2018/19 он выступал в РПЛ за «Арсенал».

Ожегович является воспитанником «Црвены Звезды». В 2013 году стал чемпионом Европы в составе юниорской сборной Сербии. В 2016-м провел один матч за первую сбоную.