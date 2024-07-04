Аршавин оценил поражение «Динамо» от «Партизана» в Братском кубке: «Типичная игра Лички»

Андрей Аршавин прокомментировал результат стартового матча Братского кубка между «Динамо» и «Партизаном».
- Динамовцы уступили в серии пенальти.
- Они вели 2:0 к 88-й минуте, но в концовке позволили сопернику отыграться.
«Я больше следил, сколько выдержит Руслан Пименов. Его заменили на 4‑й минуте.
«Динамо» продемонстрировало себя во всей красе, очень хорошо играло. Выигрывало 2:0, потом за три минуты пропустило два мяча. Ошибка вратаря, по пенальти проигрывают.
Я понимаю, конечно, что результат тут не важен. Но мне кажется, что вот в этом все «Динамо» было. Это типичная игра Марцела Лички«, – сказал Аршавин.
Источник: «Матч ТВ»