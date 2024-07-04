Аршавин оценил поражение «Динамо» от «Партизана» в Братском кубке: «Типичная игра Лички»

Андрей Аршавин прокомментировал результат стартового матча Братского кубка между «Динамо» и «Партизаном».

Динамовцы уступили в серии пенальти.

Они вели 2:0 к 88-й минуте, но в концовке позволили сопернику отыграться.

«Я больше следил, сколько выдержит Руслан Пименов. Его заменили на 4‑й минуте.

«Динамо» продемонстрировало себя во всей красе, очень хорошо играло. Выигрывало 2:0, потом за три минуты пропустило два мяча. Ошибка вратаря, по пенальти проигрывают.

Я понимаю, конечно, что результат тут не важен. Но мне кажется, что вот в этом все «Динамо» было. Это типичная игра Марцела Лички«, – сказал Аршавин.