Ерохин ответил, считает ли себя легендой «Зенита»

Российский полузащитник Александр Ерохин ответил на вопрос о том, является ли он легендой «Зенита».

«Можно ли сказать, что я – легенда «Зенита»? Это громкое слово. Я просто часть команды. Стараюсь максимально выкладываться на тренировках и в играх», – заявил Ерохин.