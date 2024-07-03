Ерохин ответил, считает ли себя легендой «Зенита»

Российский полузащитник Александр Ерохин ответил на вопрос о том, является ли он легендой «Зенита».
«Можно ли сказать, что я – легенда «Зенита»? Это громкое слово. Я просто часть команды. Стараюсь максимально выкладываться на тренировках и в играх», – заявил Ерохин.
- 34-летний Александр Ерохин недавно пролонгировал соглашение с «Зенитом». Футболист носит майку коллектива с берегов Невы с 2017 года.
- В активе Александра 37 голов и 17 ассистов в 221 поединке за петербургский клуб. Вместе с петербуржцами Ерохин 6 раз выиграл чемпионат России, 2 раза поднял над головой Кубок России, а также завоевал ряд других национальных титулов.
- «Зенит» готовится к старту нового сезона. В рамках международного товарищеского турнира чемпион России обыграл «Сочи» (5:2). Ерохин забил гол в матче.
Источник: «Чемпионат»