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  • Агент Угальде раскрыл истинную причину перехода игрока в «Спартак»: «Не совсем то, что планировали в плане футбола»

Агент Угальде раскрыл истинную причину перехода игрока в «Спартак»: «Не совсем то, что планировали в плане футбола»

3 июля 2024, 01:32
17

Агент форварда Спартака Манфреда Угальде Курт Морсинк прокомментировал переезд игрока в Россию.

«Порой ничего не поделаешь, иногда деньги решают всe, и это экономический шаг. Было бы очень лицемерно с моей стороны сказать, что это [переход в «Спартак»] было то, что мы планировали для Манфреда в плане футбола. Иногда, если тебе дают шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи, то трудно сказать «нет». Не могу сказать, что этот переход подразумевался, как его следующий шаг [в карьере], когда он забивал голы в Нидерландах», – заявил агент.

  • «Спартак» приобрел права у «Твенте» на 22-летнего костариканца Манфреда Угальде, играющего на позиции центрального нападающего, зимой 2024 года.
  • В майке столичного коллектива футболист провел 16 игр. За этот отрезок форвард смог отметиться всего лишь 1 забитым мячом. Он поразил ворота «Зенита» (1:2) в Кубке России. В РПЛ костариканцу пока не удается отметиться какими-либо голевыми действиями.
  • Этим летом «Спартак» приобрел нового нападающего. Выбор боссов московского клуба пал на бразильца из Бетиса Виллиана Жозе.

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Источник: LA NACION
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
Комментарии (17)
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serhio80
1719959820
ну так то ждем семеныча и палкувжопе) они сейчас все оценят)
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BoevStas1
1719968056
Угальде мне очень нравится,с характером,он больше всех бегает.Еще свое забьет в паре с бразильцем.
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Diminio
1719974267
С Промесом связка была, в товарняках хорошо смотрелись
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Barmaleushka
1719976871
Пу-пу-пу . мдауж.
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алдан2014
1719979862
Секрет Полишинеля. К нам ведь точно не за ромбик едут играть. Кто то приживается,для кого то трамплин,кто то теряется.
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DVOK68
1719986617
Да это даже дикобразу лесному понятно было.По людски понимаю игрока с семьёй его-заработал бабла неплохо.Как болельщик Спартака расстроен что нелеквид впарили.
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andr45
1719989889
А вот не в упрек кому-либо сказано, в clube de futebol «Zenitе» простые русские парни из питерских фавел идут по зову сердца. Ведь «Zenitе» - это состояние души не только для всех жителей нашей страны, но и всего прогрессивнрго фанатского движения) И парни отдают clube de futebol «Zenitе» не только свое мастерство, но свою любовь не только болельщикам, но и тем, кто не только вдохновлял и стимулировал их на спортивные подвиги — Милеру, Дюкову, Медведеву, Карасеву, Иванову, … А, если злопыхатели и пытаются очернить футболеров, приписывая им получаемые миллиарды рублей, то пусть завистники знают, что это деньги, перечисляемые всеми гражданами страны спонсору «Zenitе» в благодарность ему за все)
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шахта Заполярная
1719993576
Мой личный прогноз. Угальде в этом сезоне раскроется и доставит много приятных моментов болелам Великого клуба Спартак
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ivany4
1719995670
То, что он переходит в Спартак за материальными благами никто не скрывал, ни он, ни руководство Спартака. То, что он хороший игрок и есть потенциал - все увидели. То, что он пришел в клуб в период "раздрая" - не красит клуб, и процентов на пятьдесят снимает с него "обвинения", если таковые есть. Да и похоже ситуация "брожения" еще не закончилась. Главный вопрос - что намерен предпринять Угальде? Если планы остаться в команде, есть предпосылки, что сезон для него будет хороший. Если ищет команду, то помочь ему сразу, чем тянуть эту неопределенность. ЗЫ. Машинный перевод иностранных сайтов не всегда корректен.)) Его агент и руководители сборной, считают, что появление бразильца в составе, будет мешать развитию Угальде. Из-за этого надо менят
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k611
1719997040
Ждём нового сезона. Думаю игрок себя проявит, потенциал у него есть.
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