Агент Угальде раскрыл истинную причину перехода игрока в «Спартак»: «Не совсем то, что планировали в плане футбола»

Агент форварда Спартака Манфреда Угальде Курт Морсинк прокомментировал переезд игрока в Россию.

«Порой ничего не поделаешь, иногда деньги решают всe, и это экономический шаг. Было бы очень лицемерно с моей стороны сказать, что это [переход в «Спартак»] было то, что мы планировали для Манфреда в плане футбола. Иногда, если тебе дают шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи, то трудно сказать «нет». Не могу сказать, что этот переход подразумевался, как его следующий шаг [в карьере], когда он забивал голы в Нидерландах», – заявил агент.

«Спартак» приобрел права у «Твенте» на 22-летнего костариканца Манфреда Угальде, играющего на позиции центрального нападающего, зимой 2024 года.

В майке столичного коллектива футболист провел 16 игр. За этот отрезок форвард смог отметиться всего лишь 1 забитым мячом. Он поразил ворота «Зенита» (1:2) в Кубке России. В РПЛ костариканцу пока не удается отметиться какими-либо голевыми действиями.

Этим летом «Спартак» приобрел нового нападающего. Выбор боссов московского клуба пал на бразильца из Бетиса Виллиана Жозе.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?