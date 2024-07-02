Божович оценил перспективы Станковича в «Спартаке»

Миодраг Божович ответил, добьется ли Деян Станкович успеха на посту главного тренера «Спартака».

«Станковичу подходит образ дьявола. Я уже старый, чтобы с кем-то себя сравнивать. Но я обращался к богу по футбольным делам.

Почему по отношению к Абаскалю это превратили в шутку – не знаю. Он был молодым. И многим было непонятно, как он попал в такой большой клуб.

Но «Спартак» со Станковичем не прогадал. Деян – молодой, но опытный тренер. Очень переживаю и болею за него. Он хороший человек.

Важно, чтобы тренер был хорошим человеком. Ему будет трудно в «Спартаке», но у него все получится!» – считает Божович.