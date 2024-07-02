Семак прокомментировал разгром «Сочи» на Летнем Кубке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Сочи» (5:2) в первом матче Winline Летнего Кубка.

«В первом тайме была более открытая игра, было больше атак на встречных курсах и забитых мячей. Во втором тайме – больше позиционной игры, но моменты также возникали. Есть на что посмотреть, есть пища для размышлений. Для болельщиков сегодня было много забитых мячей, думаю, всегда приятно смотреть матчи, где много голов», – сказал Семак.