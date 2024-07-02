Шунин выступил с заявлением после ухода из «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин обратился к болельщикам команды.

«Я играл за великий клуб 17 лет, и мы многое прошли за это время. Кто‑то хейтил меня, кто‑то поддерживал и хвалил. И знаете, что я хочу сказать: я люблю вас всех, каждого, чье сердце отдано «Динамо». Каждую минуту я выкладывался за эту команду до конца. Жил мыслями о ней, защищал ее ворота, терпел боль (куда без этого), был капитаном и вступался за каждого игрока перед руководством.

Футбол – это моя жизнь. Я приходил на тренировки первым и уходил последним. Считаю, именно благодаря трудолюбию провел за «Динамо» 366 матчей и почти при каждом тренере вызывался в сборную России. Расставаться всегда грустно. Я мечтал еще поиграть за «Динамо», мечтал работать в менеджменте клуба и быть рядом с основной командой. Кажется, мне есть что дать «Динамо». Но не всегда получается так, как мы хотим и, возможно, заслуживаем.

Сейчас я ухожу. А всем, кто остается, хочу пожелать: искренне любите этот клуб, бейтесь за него и всегда будьте честны перед самими собой. Я верю: «Динамо» будет чемпионом», – написал Шунин в социальной сети.