Николич оценил игру Жемалетдинова в дебютном матче за ЦСКА

Новый наставник ЦСКА Марко Николич поделился мыслями по поводу дебюта Рифата Жемалетдинова за столичный клуб.
«Это качественный игрок. Я его знаю, конечно. Он может приносить нам пользу. Видно, что физически не до конца готов, поэтому сыграл только 30 минут. Уверен, он может нам приносить пользу, 100%», – высказался Николич.
- ЦСКА провел свой первый поединок под руководством Марко Николича. Столичный коллектив обыграл «Шинник» из Ярославля (2:1).
- В игре принял участие 27-летний россиянин Рифат Жемалетдинов, играющий на позиции атакующего полузащитника.
- Напомним, что ЦСКА взял футболиста с собой на сбор и пытается договориться о контракте.
- В завершившемся сезоне Жемалетдинов защищал цвета «Локомотива». Хавбек провел 26 поединков, в которых сумел забить 5 голов и оформить 1 голевой пас.
Источник: «Матч ТВ»