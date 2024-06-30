Николич оценил игру Жемалетдинова в дебютном матче за ЦСКА

Новый наставник ЦСКА Марко Николич поделился мыслями по поводу дебюта Рифата Жемалетдинова за столичный клуб.

«Это качественный игрок. Я его знаю, конечно. Он может приносить нам пользу. Видно, что физически не до конца готов, поэтому сыграл только 30 минут. Уверен, он может нам приносить пользу, 100%», – высказался Николич.