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Кононов прокомментировал поражение «Торпедо» от «Спартака»

28 июня 2024, 17:26

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о поражении от «Спартака» (1:3) в товарищеском матче.

– Олег Георгиевич, всегда интересно играть на сборах с клубами Премьер-лиги. Сравните сегодняшнюю игру со «Спартаком» и матч на сборах в ОАЭ зимой. Что изменилось в действиях «Торпедо»?

– Особо ничего не поменялось: что у нас, что и у «Спартака». «Спартак» через контроль, через игру в пас работает. Первый тайм был, я считаю, равный. «Спартак» владел мячом, у нас был хороший контроль мяча, поэтому закономерный счeт 1:1. Хотя моменты были и возле наших ворот, но наша оборона в целом хорошо справлялась. Также мы смогли создать несколько неплохих моментов у ворот соперника.

Во втором тайме дали ребятам, которые первый тайм играли, немного побольше времени, потому что исходили из нашего плана подготовки к сезону. Хотя, понятно, они находятся под нагрузками: хоть мы сейчас и работаем в одноразовом режиме, но нагрузки мы не сбавляем. Даже сегодня было видно, что мы ещe «тяжеловаты» в работе с мячом, передвижении.

Наша задача была, в первую очередь, проверить наших ребят в игре, как они закрепляют материал и те тренировки, которые мы даeм. В целом, неплохо. Конечно, всегда хочется побеждать, но сегодня «Спартак» был сильнее, посвежее. Но работа идeт в плановом режиме.

– Два разных тайма. Вы отметили, что были многочисленные замены, состав во многом экспериментальный. Насколько вас разочаровали три пропущенных мяча?

– Всегда хочется не пропускать. В первом голе соперник убежал в контратаку, мы пропустили. Там также было несколько моментов, где мы не успевали перестраиваться при своих же стандартных положениях. Второй мяч мы пропустили из-за несогласованности нашего защитника и вратаря. Можно сказать, это индивидуальная ошибка. В ситуации с третьим голом «Спартак» очень здорово разыграл. Мы не успели перестроиться.

  • Кононов в 2018-2019 годах тренировал «Спартак».
  • «Торпедо» начнет 2-й подряд сезон в Первой лиге.
  • Кононов принял команду зимой.

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Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Торпедо Спартак Кононов Олег
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