Бывшая пресс-атташе «Динамо» отреагировала на скорый уход Шунина из «Динамо»

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», отреагировала на информацию об уходе из клуба вратаря Антона Шунина.
Девушка выложила стикер в телеграме с надписью: «Шунин Антоха – это целая эпоха».
- Шунин ведет переговоры с «Химками».
- «Динамо» предложило своему вратарю только должность в академии.
- Шунин – воспитанник «Динамо», провел в клубе всю карьеру, включая сезон в Первой лиге.
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Источник: «Бомбардир»