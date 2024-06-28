Бывшая пресс-атташе «Динамо» отреагировала на скорый уход Шунина из «Динамо»

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», отреагировала на информацию об уходе из клуба вратаря Антона Шунина.

Девушка выложила стикер в телеграме с надписью: «Шунин Антоха – это целая эпоха».

Шунин ведет переговоры с «Химками».

«Динамо» предложило своему вратарю только должность в академии.

Шунин – воспитанник «Динамо», провел в клубе всю карьеру, включая сезон в Первой лиге.

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