Мостовой отреагировал на новый контракт Карпина со сборной России

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом контракте Валерия Карпина со сборной России.

РФС сегодня объявил, что Карпин подписал новое соглашение до 2028 года.

«Я много раз уже говорил о том, что совмещение постов не приветствую. Совмещение не идет ни на пользу, ни во вред, но когда «Ростов» идет на седьмом‑восьмом месте, никто не говорит о том, что от совмещения страдает основной клуб, который Карпин возглавляет. Нравится Карпину совмещать посты в «Ростове» и в сборной – пожалуйста», – сказал Мостовой.