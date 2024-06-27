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В «Химках» объяснили, зачем подписали 37-летнего Глушакова

27 июня 2024, 20:48
5

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о возвращении Дениса Глушакова.

  • Полузащитник перешел в новую команду в качестве свободного агента.
  • Ранее у него истекло соглашение с армянским «Урарту».
  • 37-летний Глушаков уже выступал за подмосковный клуб с 2020 по 2022 год.

«Денис уже выступал за «Химки» три сезона – за это время он зарекомендовал себя настоящим профессионалом. Мы надеемся, что Глушаков будет приносить пользу команде и как опытный игрок поделится знаниями с молодежью. По сути, наверное, в этом и заключается основная идея трансфера.

Если говорить про переходы игроков, которые уже играли за нас, то те футболисты, находясь в «Химках», проявили себя с лучшей стороны. Мы понимаем, чего ждать от этих игроков. Каждый из них внес вклад в развитие «Химок». Это основная история», – заявил Оленев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис
Комментарии (5)
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VVM1964
1719514526
"По сути, НАВЕРНОЕ, в этом и заключается основная идея трансфера." - другими словами, не уверены ... Короче - ХЗ зачем взяли )))
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mutabor0992
1719517360
Как зачем?А сауну кто заказывать будет?
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БАЗАРА НЕТ
1719518006
Олень забыл наверное что глушак в Костроме играл и чё) да мимо ) пора ему на рыбалку к романцеву
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алдан2014
1719557196
Денис в Химках? Думал он давно самогоном промышляет.
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Дед otmoros
1719560762
Из Уретры в Хзнает куда. Денис дорогой, между этим и звездой прмежуток должен быть. Остановись! Накати сэма, полерни пенным, подумай куда вляпываешся!
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