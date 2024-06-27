В «Химках» объяснили, зачем подписали 37-летнего Глушакова

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о возвращении Дениса Глушакова.

Полузащитник перешел в новую команду в качестве свободного агента.

Ранее у него истекло соглашение с армянским «Урарту».

37-летний Глушаков уже выступал за подмосковный клуб с 2020 по 2022 год.

«Денис уже выступал за «Химки» три сезона – за это время он зарекомендовал себя настоящим профессионалом. Мы надеемся, что Глушаков будет приносить пользу команде и как опытный игрок поделится знаниями с молодежью. По сути, наверное, в этом и заключается основная идея трансфера.

Если говорить про переходы игроков, которые уже играли за нас, то те футболисты, находясь в «Химках», проявили себя с лучшей стороны. Мы понимаем, чего ждать от этих игроков. Каждый из них внес вклад в развитие «Химок». Это основная история», – заявил Оленев.