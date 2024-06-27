Глушаков прокомментировал свое возвращение в «Химки»

Денис Глушаков поделился эмоциями в связи с подписанием контракта с «Химками».

Полузащитник перешел в новую команду в качестве свободного агента.

Ранее у него истекло соглашение с армянским «Урарту».

Глушаков уже выступал за подмосковный клуб с 2020 по 2022 год.

«Рад продолжить карьеру в «Химках». Для меня это не чужой клуб. Провел яркие сезоны в команде, были и взлеты, и падения, и клубные [8-е место в РПЛ в сезоне-2021/22], и личные рекорды [12 голов за сезон].

В команде много молодых игроков, но на поле мы все равны – готов помочь команде и советом, и делом.

Играющий тренер? Только игрок с подсказом. Давайте этот сезон проведем без нервов, на хорошей ноте, а дальше будем смотреть. Уже тренируюсь с командой, начал с первого дня сборов», – рассказал Глушаков.

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