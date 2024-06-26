«Акрон» подписал четвертого новичка

22-летний защитник Вячеслав Бардыбахин стал игроком «Акрона» и присоединился к команде на сборе в Бурдуре. Ранее футболист выступал за «Енисей».

В минувшем сезоне Бардыбахин провел за красноярцев 34 матча. Он стал четвертым новичком «Акрона» в этом месяце после вратаря Александра Васютина, опорника Стефана Лончара и защитника Пауло Витора.

После выхода в РПЛ клуб расстался с 15 футболистами: голкиперами Дэвидом Сангаре, Тимуром Акмурзиным и Виталием Сычeвым, защитниками Егором Данилкиным, Антоном Килиным, Джамалдином Ходжаниязовым и Вадимом Конюховым, полузащитниками Евгением Песеговым, Иваном Чудиным, Сергеем Макаровым, Давидом Хубаевым, Артeмом Погосовым, Владиславом Галкиным и Макаром Пестовым, нападающим Андресом Понсе.