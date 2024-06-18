Украинец Кулаков покинул «Урал» после 9 лет в клубе

«Урал» объявил об уходе защитника Дениса Кулакова. С 38-летним украинцем не стали продлевать контракт.

«Словами трудно выразить всю нашу благодарность Денису за его самоотдачу, преданность, любовь к клубу и болельщикам. Спасибо, капитан! Ты навсегда вписал своe имя в историю клуба. Желаем удачи во всeм, крепкого здоровья и позитивных событий», – написали екатеринбуржцы.