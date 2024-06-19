В «Урале» объяснили уход Кулакова: «Ему удобнее иметь украинское гражданство»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход Дениса Кулакова из клуба. Украинский защитник провел в команде из Екатеринбурга девять лет.

«Решили расстаться с Кулаковым, потому что у нас действует лимит на иностранцев, у нас есть лишние легионеры. С ним у нас закончился контракт, мы его ценим и любим. Денис – наш капитан, девять лет мы были вместе, и это время прошло, как один.

Решили не продлевать сотрудничество из-за возраста Кулакова, команда будет омолаживаться. Мы предлагали ему российский паспорт, но ему и его семье удобнее иметь прежнее гражданство. У нас к Денису никаких претензий нет», – сказал Иванов.