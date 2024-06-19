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    • В «Урале» объяснили уход Кулакова: «Ему удобнее иметь украинское гражданство»

    В «Урале» объяснили уход Кулакова: «Ему удобнее иметь украинское гражданство»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход Дениса Кулакова из клуба. Украинский защитник провел в команде из Екатеринбурга девять лет.

    «Решили расстаться с Кулаковым, потому что у нас действует лимит на иностранцев, у нас есть лишние легионеры. С ним у нас закончился контракт, мы его ценим и любим. Денис – наш капитан, девять лет мы были вместе, и это время прошло, как один.

    Решили не продлевать сотрудничество из-за возраста Кулакова, команда будет омолаживаться. Мы предлагали ему российский паспорт, но ему и его семье удобнее иметь прежнее гражданство. У нас к Денису никаких претензий нет», – сказал Иванов.

    • Кулаков провел за «Урал» 265 матчей, забив 1 гол и сделав 28 результативных передач.
    • «Урал» по итогам сезона вылетел из РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1718746464
    «Ему удобнее иметь украинское гражданство»==== Не ценится нонче российское гражданство, ой не ценится. Гы гы
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