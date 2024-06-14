Дасаев сравнил доходы советских футболистов с нынешними

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев оценил свои футбольные доходы.
«Не собираюсь жаловаться. По тем временам мы нормально получали. Жили в достатке, никаких проблем не было. Конечно, сейчас в футболе платят совсем другие деньги, но всегда надо соотносить их с эпохой, в которую живeшь.
Для нас первостепенным было оставить своe имя в истории, а деньги были на втором плане. Мы знали, что они придут», – сказал Дасаев.
- Больше всего матчей в карьере Дасаев провел за «Спартак» (1978-1988 годы).
- Затем вратарь ушел в «Севилью».
- Со сборной СССР Дасаев в 1988 году дошел до финала Евро.