Дасаев сравнил доходы советских футболистов с нынешними

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев оценил свои футбольные доходы.

«Не собираюсь жаловаться. По тем временам мы нормально получали. Жили в достатке, никаких проблем не было. Конечно, сейчас в футболе платят совсем другие деньги, но всегда надо соотносить их с эпохой, в которую живeшь.

Для нас первостепенным было оставить своe имя в истории, а деньги были на втором плане. Мы знали, что они придут», – сказал Дасаев.