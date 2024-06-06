Регламент жеребьевки группового этапа Фонбет Кубка России

РФС анонсировал жеребьевку группового этапа нового сезона Фонбет Кубка России. Она состоится 10 июня.

«Команды будут разделены на четыре корзины в соответствии с занятыми местами по итогам розыгрыша РПЛ сезона-2023/24.

В ходе жеребьевки по группам поочередно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвертой корзин. Как и в прошлых двух сезонах (2022/23, 2023/24), в одной группе Пути РПЛ могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).

В Пути РПЛ сыграют 16 клубов РПЛ, которые будут разделены на четыре группы. Команды сыграют два круга, всего шесть матчей. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф), третья команда группы – в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире», – сообщил РФС.