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    Регламент жеребьевки группового этапа Фонбет Кубка России

    РФС анонсировал жеребьевку группового этапа нового сезона Фонбет Кубка России. Она состоится 10 июня.

    «Команды будут разделены на четыре корзины в соответствии с занятыми местами по итогам розыгрыша РПЛ сезона-2023/24.

    В ходе жеребьевки по группам поочередно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвертой корзин. Как и в прошлых двух сезонах (2022/23, 2023/24), в одной группе Пути РПЛ могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).

    В Пути РПЛ сыграют 16 клубов РПЛ, которые будут разделены на четыре группы. Команды сыграют два круга, всего шесть матчей. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф), третья команда группы – в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире», – сообщил РФС.

    • Путь РПЛ стартует в последних числах июля.
    • Параллельно будет идти Путь регионов.
    • Действующий победитель Кубка – «Зенит».

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    Источник: РФС

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    06.06.2024 22:07
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    ...уефан
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    ...ну, нельзя такое на ночь глядя)...
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