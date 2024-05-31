37-летний Глушаков ответил, продолжит ли карьеру

Бывший полузащитник «Урарту» Денис Глушаков сообщил, что карьеру не завершает.

«Во-первых, сейчас у меня отпуск. Во-вторых, я очень тяжело переболел. Пока тренируюсь, набираю форму, бегаю сам и вместе с ребятами. В «Урарту» доиграл сезон и уехал. У нас была договорeнность до конца чемпионата. В принципе, нормально оцениваю свой период там. Получил игровую практику, выступал на разных позициях. Что-то новое для себя увидел в чемпионате.

Само собой, продолжаю карьеру. Хотите списать? Я вам объявлю, когда закончу. Есть ли какие-то варианты продолжения карьеры? Нет, сейчас в падел играю», – сказал Глушаков.