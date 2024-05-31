Гудьонсен сравнил Гвардиолу и Моуринью

Бывший игрок «Челси» и «Барселоны» Эйдур Гудьонсен сравнил тренерский стиль Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы.

«В плане тренерского стиля они не очень похожи. Характер тоже совершенно разный. Моуринью высокомерен. Он обращался к темным силам и придавал значение деталям, не связанным с игрой.

Пеп – это больше про чистый футбол. Жозе – про результат. Моуринью парковал автобус, едва его команда повела. Гвардиола же просил забивать еще и еще», – сказал Гудьонсен.