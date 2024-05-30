Аленичев может вернуться к тренерской работе после пятилетней паузы

«Балтика» рассматривает вариант с приглашением Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.

Бывший спартаковец может заменить Сергея Игнашевича, решившего покинуть команду после ее вылета в Первую лигу.

Руководство калининградского клуба хочет назначить тренера с известной фамилией для российского футбола.