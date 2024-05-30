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  • Аленичев может вернуться к тренерской работе после пятилетней паузы

Аленичев может вернуться к тренерской работе после пятилетней паузы

30 мая 2024, 12:12
22

«Балтика» рассматривает вариант с приглашением Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.

Бывший спартаковец может заменить Сергея Игнашевича, решившего покинуть команду после ее вылета в Первую лигу.

Руководство калининградского клуба хочет назначить тренера с известной фамилией для российского футбола.

  • Аленичев не работает с 2019 года.
  • Он уже выводил команду в РПЛ – «Енисей» в сезоне 2017/18.
  • Также тренер возглавлял «Спартак», тульский «Арсенал» и юношескую сборную России.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Первая лига Балтика Аленичев Дмитрий
Комментарии (22)
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acor94
1717062094
Какой Аленичев? По сравнению С Царем Мостовомым это просто никто. Один в сраном порту играл, а Царь в мать ее СЕЛЬТЕ!
Ответить
...уефан
1717064266
...предыдущего тренерства хватило на пять лет безбедной жизни)...
Ответить
Spartak_forv@
1717066795
Легендарные 7 защитников против Мордовии вернутся)
Ответить
Цугундeр
1717079881
Так он ещё и Титю с собой приволокёт.. И снова ,по новой хана.
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zigbert
1717094903
Ну пусть попробует со свежими силами создать коллектив, способный на многое. Задача будет одна- возвращение в РПЛ.
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