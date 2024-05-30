Аленичев может вернуться к тренерской работе после пятилетней паузы

«Балтика» рассматривает вариант с приглашением Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.
Бывший спартаковец может заменить Сергея Игнашевича, решившего покинуть команду после ее вылета в Первую лигу.
Руководство калининградского клуба хочет назначить тренера с известной фамилией для российского футбола.
- Аленичев не работает с 2019 года.
- Он уже выводил команду в РПЛ – «Енисей» в сезоне 2017/18.
- Также тренер возглавлял «Спартак», тульский «Арсенал» и юношескую сборную России.
Источник: «Мутко против»