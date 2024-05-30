Мостовой: «Я забивал ведущим клубам Европы, а контракт предлагают Мусаеву – как такое возможно?»

Александр Мостовой возмущен решением «Краснодара» продолжить сотрудничество с Мурадом Мусаевым.

В среду с тренером продлили контракт на 2 года – до 31 мая 2026-го.

Он сменил уволенного Владимира Ивича в марте.

Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.

«Как оцениваю это решение клуба? Да никак, мне вообще все равно. Я не понимаю, как такие люди попадают в футбол.

«Краснодар» занял второе место не с Мусаевым, а с футболистами, которых собирал и готовил Ивич. Заслуги Мусаева в этом нет.

Мусаев пришел в готовую команду и, по сути, ничего нового не дал.

Я в свое время забивал ведущим клубам Европы, а в итоге получается, что Мусаеву предлагают контракт. Как такое возможно?» – сказал Мостовой.