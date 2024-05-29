«Краснодар» принял решение по Мусаеву

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев продолжит работу с командой. Соглашение с ним пролонгировано на два года.
Срок предыдущего соглашения «быков» с Мусаевым истекал в конце сезона-2023/24, дата окончания нового контракта – 31 мая 2026 года.
- Мурад Мусаев – рекордсмен по количеству матчей у руля «Краснодара» (136 игр).
- Он вернулся на пост главного тренера «быков» после увольнения Владимира Ивича в марте.
- «Краснодар» в минувшем сезоне занял второе место.
Источник: официальный сайт «Краснодара»