Роналду вручили 14-ю «Золотую бутсу» за карьеру

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир сезона в Саудовской Аравии.
Португалец завершил чемпионат с 35 забитыми мячами – это новый рекорд турнира.
Для 39-летнего Роналду это 14-я «Золотая бутса» за карьеру:
- 3 – лучший бомбардир Примеры
- 1 – лучший бомбардир АПЛ
- 1 – лучший бомбардир Серии А
- 1 – лучший бомбардир саудовской Премьер-лиги
- 1 – лучший бомбардир чемпионата Европы
- 7 – лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов
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Источник: твиттер «Аль-Насра»