Роналду вручили 14-ю «Золотую бутсу» за карьеру

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир сезона в Саудовской Аравии.

Португалец завершил чемпионат с 35 забитыми мячами – это новый рекорд турнира.

Для 39-летнего Роналду это 14-я «Золотая бутса» за карьеру:

3 – лучший бомбардир Примеры

1 – лучший бомбардир АПЛ

1 – лучший бомбардир Серии А

1 – лучший бомбардир саудовской Премьер-лиги

саудовской Премьер-лиги 1 – лучший бомбардир чемпионата Европы

7 – лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов

Разыгрываем виниловые фигурки Клоппа и Гвардиолы в нашем телеграм-канале – успейте забрать великих тренеров себе!