Флик прокомментировал свое назначение в «Барселону»

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о заключении контракта с каталонским клубом.

«Спасибо всем, кто причастен к моему назначению. Для меня большая честь и мечта подписать контракт с «Барселоной» и работать в этом великом клубе. Я с нетерпением жду начала работы.

Это невероятный клуб. Я выигрывал титулы с «Баварией» и хотел бы продолжить этот путь с «Барсой». Вместе мы можем многого добиться, и это самое главное», – заявил Флик.