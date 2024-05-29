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Флик прокомментировал свое назначение в «Барселону»

29 мая 2024, 17:29
4

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о заключении контракта с каталонским клубом.

«Спасибо всем, кто причастен к моему назначению. Для меня большая честь и мечта подписать контракт с «Барселоной» и работать в этом великом клубе. Я с нетерпением жду начала работы.

Это невероятный клуб. Я выигрывал титулы с «Баварией» и хотел бы продолжить этот путь с «Барсой». Вместе мы можем многого добиться, и это самое главное», – заявил Флик.

  • 59-летний немец возглавил команду вместо Хави.
  • Стороны заключили контракт до 30 июня 2026 года.
  • Ожидается, что в «Барселоне» Флику будут платить 3 млн евро за сезон без учета бонусов.

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Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Флик Ханс-Дитер
Комментарии (4)
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FCSpartakM
1716996829
физрук на физрука.
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Marat A.
1717091203
"Пустое" всё это назначение..., этот человек на один сезон или турнир, не более... С ним у команды нет перспективы на будущее или в будущем...
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рамазан-мукаилов-google
1717092559
Это что получается, тот кто нас трахнул, стал нашим сутенёром
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