Мостовой оценил решение «Краснодара» продлить контракт с Мусаевым

Александр Мостовой высказался о продолжении сотрудничества между «Краснодаром» и Мурадом Мусаевым.

Сегодня с тренером продлили контракт на 2 года – до 31 мая 2026-го.

Он сменил уволенного Владимира Ивича в марте.

Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.

«Мусаев оказался в нужном месте в нужное время. И без него команда была бы в тройке. Если бы остался Ивич, команда наверняка заняла бы первое место. Продление контракта с Мусаевым меня не удивляет.

Когда Ивича убрали – вот это было удивительно. Если «Краснодар» кого-то приобретет, то команда сможет бороться за «золото», но я не могу ничего сказать про Мусаева. Даже не знаю, играл ли он в футбол», – сказал Мостовой.