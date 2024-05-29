Заявление «Барселоны» об отставке Хави

«Барселона» поблагодарила за работу экс-тренера команды Хави и членов его штаба.
- 44-летний специалист возглавлял каталонцев с ноября 2021 года.
- Он выиграл Примеру и Суперкубок Испании в 2023-м.
- Хави в «Барсе» сменил Ханс-Дитер Флик.
«Клуб публично выражает благодарность Хави и остальному техническому персоналу за их преданность и предоставленные возможности для прекращения трудовых отношений.
Желаем им удачи и успехов в будущем – как в личном, так и в профессиональном плане», – говорится в заявлении «Барселоны».
Источник: сайт «Барселоны»