Кавазашвили прокомментировал эпизод со столкновением Торопа и Алипа

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался прокомментировал эпизод, в котором вратарь ЦСКА Владислав Тороп получил травму головы в столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

– Что вы можете сказать об эпизоде с выходом вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Зенитом»?

– Просто играющий вратарь стоит на месте, правильно выбирает позицию, выходит на верховые мячи в обязательном порядке. В европейских чемпионатах хорошим вратарям с двух метров забивают головой, то есть они не играют на выходах. Это надо уметь.

Недавно в нашем чемпионате вратарь ЦСКА Тороп совершил выход, двумя руками в растопырку пойдя на голову соперника, который был не при чем. Вратарь должен выходить боком, подстраховывая себя второй рукой. Тогда голкипер никогда лицо не разобьет. Тороп сам себе сделал страшную травму.

Я хочу обратиться к Игорю Акинфееву: «Игоречек, милый мой, ты же профессионал высочайшего класса. Как же твой вратарь играет подобным образом? Я очень удивлен.

Тороп получил множественные переломы костей лицевого отдела черепа и сотрясение мозга 15 мая при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти 4:5).

20‑летний голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти. Его реабилитация займет до трех с половиной месяцев.

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