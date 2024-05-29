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  • Кавазашвили прокомментировал эпизод со столкновением Торопа и Алипа

Кавазашвили прокомментировал эпизод со столкновением Торопа и Алипа

29 мая 2024, 10:30
12

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался прокомментировал эпизод, в котором вратарь ЦСКА Владислав Тороп получил травму головы в столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

– Что вы можете сказать об эпизоде с выходом вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Зенитом»?

– Просто играющий вратарь стоит на месте, правильно выбирает позицию, выходит на верховые мячи в обязательном порядке. В европейских чемпионатах хорошим вратарям с двух метров забивают головой, то есть они не играют на выходах. Это надо уметь.

Недавно в нашем чемпионате вратарь ЦСКА Тороп совершил выход, двумя руками в растопырку пойдя на голову соперника, который был не при чем. Вратарь должен выходить боком, подстраховывая себя второй рукой. Тогда голкипер никогда лицо не разобьет. Тороп сам себе сделал страшную травму.

Я хочу обратиться к Игорю Акинфееву: «Игоречек, милый мой, ты же профессионал высочайшего класса. Как же твой вратарь играет подобным образом? Я очень удивлен.

  • Тороп получил множественные переломы костей лицевого отдела черепа и сотрясение мозга 15 мая при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти 4:5).
  • 20‑летний голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти. Его реабилитация займет до трех с половиной месяцев.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Тороп Владислав Алип Нуралы Кавазашвили Анзор
Комментарии (12)
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SLADE2019
1716968717
Маразматик. Какой чудак его маразм сюда тащит?
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Alexei-Moskalenko-google
1716976092
Ребят там умысла то не было по сути алип спиной играл это не как момент например с Игорем когда велитон в него летел. Здесь по моему чисто случайность
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ilichkadr
1716978283
Всё верно сказал Кавазашвили. На вратаря работает ВСЁ: руки, ноги, вратарская и штрафная площади. Надо только правильно пользоваться преимуществами, а не лезть на рожон. Молодость она такая беспутная, боевая, буйная...................
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Gwynbleidd
1716983882
По моему Кавазашвили бредит или ему газовые проплатили?
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Таврида
1716984512
Вратарь должен выходить с голосом и коленом вперед, а полевые должны ситуацию коннтролировать, штрафная - вратарская территория. Перхун, Радич, уже и Тороп, кто там следующий?
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1716995165
Помню вратарь Тони Шумахер играл, сносил нападающих как косой. Перебор конечно, но себя безопасил по полной.
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Игорь N5
1717075326
Самые идиотские комментарии: 1) «штрафная площадь» - территория вратаря. Для вратаря есть «вратарская площадь» вообще-то. А штрафная площадь является общей территорией с равными правами для всех. 2) с коленом надо было выходить Каждому такому комментатору-эксперту нужно тем самым коленом дать по бобам. Нужно грамотно рассчитывать свой выход, чтобы он был безопасным. А предумышленно лететь коленом вперед в игрока, не думая ни о чем может, может только конченный дебил. А то почему бы и нападающему не лететь во вратаря коленом вперед? Ведь ничего такого, правда? Он просто хочет забить гол, защитив себя максимально…
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