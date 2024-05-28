Глушенков объяснил, почему его не вызвали в сборную России на матч с Беларусью

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков назвал причину своего отсутствия в итоговой заявке сборной России на июньский сбор.
«Пришлось пропустить из-за небольших проблем со здоровьем несколько тренировок на неделе, находился не в оптимальных кондициях.
Медицинский штаб «Локо» на связи со сборной, было принято совместное решение, что для меня лучше пропустить июньский сбор», – объяснил Глушенков.
- Сборная России 7 июня проведет товарищеский матч с Беларусью в Минске.
- Глушенков – лучший ассистент сезона РПЛ с 15 голевыми передачами в 29 играх.
Источник: сайт «Локомотива»