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    Состав России на матч с Беларусью

    Тренерский штаб сборной России назвал заявку из 27 человек на товарищеский матч с Беларусью. Он состоится 7 июня в Минске.

    Вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»).

    Защитники Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»).

    Полузащитники Далер Кузяев («Гавр»), Антон Миранчук, Артeм Карпукас (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба – «Ростов»), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

    Нападающие Фeдор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

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    Источник: официальный сайт РФС

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    Комментарии (8)
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    ВетеR
    1716556147
    уж если белоруссия, то состав россисии
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    The only one
    1716559137
    Карпин верен себе: Динамо- Зенит 1-1
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