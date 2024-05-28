Агент прояснил позицию Зайнутдинова по поводу возвращения в РПЛ

Евгений Новиков, агент полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова, дал понять, что игрок в ближайшее время не вернется в Россию.
«К Бахтиеру действительно есть постоянный интерес от топ-клубов РПЛ. Но у игрока была мечта попробовать себя в другом чемпионате и она остается.
Звонки из России поступают, но я знаком со всеми руководителями. Они могут спросить, «можем ли поговорить?», но на данный момент ответ таков – нам неинтересно. На этом все заканчивается», – сказал агент.
- В апреле сообщалось об интересе к игроку сборной Казахстана со стороны «Спартака» и «Краснодара».
- Хавбек уже выступал в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.
- В прошлом году армейцы продали его «Бешикташу» за 4,5 млн евро.
- Статистика Зайнутдинова в Турции: 37 матчей и 1 забитый гол.
Источник: Vesti.kz