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  • Мостовой прокомментировал грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

Мостовой прокомментировал грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

28 мая 2024, 00:14
18

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил поступок вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

  • Голкипер ударил соперника кулаком в пах.

«Максименко в этом эпизоде был на эмоциях. Потому что Матиас Перес пошел в него в подкате, мог нанести травму. Действия Александра понять можно. Да, он мог просто оттолкнуть соперника, но вот так получилось. Здесь нет ничего страшного.

Это рабочий футбольный момент, так бывает. Ладно бы Перес где‑то сзади ударил исподтишка, так он ведь в подкате прыгнул, это опасно», – сказал Мостовой.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Максименко Александр Мостовой Александр
Комментарии (18)
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алдан2014
1716859903
А в хоккее из Напа котлету сделали тавгаи
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Mhaji
1716869219
Здравствуйте. Ну, тут удаление.
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evgevg13
1716869447
И руками Перес перестал махать. А что так?
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ABF
1716869699
Жаль, что в Спартаке сейчас нет никого типа Горлуковича! Тот бы за такой подкат любому Пересу яичницу сделал вместо паха!
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Garrincha58
1716873833
Мостовому бы по я...м д..ть по другому бы запел
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ilichkadr
1716874133
Надо было апперкот зарядить, чтобы уж наверняка............. Мостовой иногда такое отмачивает, что хоть стой, хоть падай. Рабочий момент, епт.
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JTherry
1716879790
что там "грязного" рассмотрели желтушные СМИ, так долго обсасывающие этот момент, КДК же пояснил, что судья Иванов "разобрался в моменте" и наказал и Переса и Макси желтыми карточками...) да и Мост добавил - "рабочий футбольный момент", всё четко и по делу...))
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Filllllll
1716885432
Помню, Горлукович говорил, что яйца надо отрывать, за нападение на вратаря. Защита Спартака не полезла в это дело, пришлось Макси самому защищаться. Да, грубо, но в следующий раз, Перес и другие, подумают уже, что наш вратарь может дать сдачи, если против него так грубо играть.
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andr45
1716888242
ИЗ ИЗБРАННОГО (продолжение) ПАРИ НН - СПАРТАК Защитник нижегородцев Кирилл Гоцук с риском нанесения травмы сопернику вступил в единоборство с Айртоном. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа. Он не смог выйти на поле во втором тайме. «Три судьи - резервный и два помощника - сказали, что ОНИ НЕ ВИДЕЛИ этот эпизод». Однако главный судья Иванов видел и его оценил. Более того, он оценил этот эпизод совместно с ВАР и не применил санкции к Гоцуку. А последний случай, когда АЛИП, не знаю по заданию сверху или по собственной инициативе, намеренно травмировал Торопа и радостный комментарий Андрея Мостового с угрозой для соперников: МОСТОВОЙ «Нурик — железная голова. Никому НЕ СОВЕТУЮ с ним сталкиваться.»
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andr45
1716888825
ИЗ ИЗБРАННОГО ZENITE - СПАРТАК Во втором тайме тот же Соболев упал в чужой штрафной, получив рукой по лицу от Барриоса. Интересно, что после матча Виктор КАШШАИ, возглавлявший в ту пору департамент судейства, заявил: «Контакт с рукой Барриоса был достаточно НЕЗНАЧИТЕЛЕН. Это футбол. Да, ЕСЛИ ПОЯВЛЯЕТСЯ КРОВЬ, ЗНАЧИТ КОНТАКТ БЫЛ БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ. А этот контакт существенным не был, был достаточно лёгким.». АХМАТ — СПАРТАК На 88-й минуте матча 1-го тура вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия и форвард т «Спартака» Александр Соболев боролись за верховой мяч. Шелия упал на газон и намеренно ударил Соболева в голень. БЕЗБОРОДОВ решил не показывать красную карточку.
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