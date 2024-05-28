Мостовой прокомментировал грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил поступок вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

Голкипер ударил соперника кулаком в пах.

«Максименко в этом эпизоде был на эмоциях. Потому что Матиас Перес пошел в него в подкате, мог нанести травму. Действия Александра понять можно. Да, он мог просто оттолкнуть соперника, но вот так получилось. Здесь нет ничего страшного.

Это рабочий футбольный момент, так бывает. Ладно бы Перес где‑то сзади ударил исподтишка, так он ведь в подкате прыгнул, это опасно», – сказал Мостовой.